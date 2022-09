Lega | Fedriga e Zaia | restiamo presidenti Regione

Agenzia askanews

... far nascere una federazione tra Forza Italia e la. Mi sembra una cosa buona e giusta, visti i ... Non c'è nessuna staffetta tra me Salvini e. Massimiliano è un bravissimo governatore, io ...... ha affermato il governatore Fvg, rispondendo a una domanda su un'insofferenza trapelata da Salvini per l'esistenza di una tale lista, indiscrezioni cheha respinto. 'Ci sarà la lista, ... Lega, Fedriga: mi piacerebbe continuare in Fvg Sia il Governatore del Fvg Massimiliano Fedriga, che quello del Veneto, Luca Zaia, resteranno rispettivamente nelle loro regioni, rifiutando eventuali incarichi a Roma. (ANSA) ...TRIESTE - Zaia e Fedriga ministri Tutti e due declinano l'offerta: non che la prospettiva non sia allettante, ma per ora la priorità sono le Regioni che governano: ...