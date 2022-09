L’edilizia traino della crescita ma Fratelli d’Italia vuole affossarla Dei 13 | 7 miliardi di investimenti del 2° trimestre 2022 10 sono stati generati dai bonus targati M5S

Leggi su lanotiziagiornale

(Di giovedì 29 settembre 2022) Nonostanteabbia cercato la sponda del governo uscente guidato da Mario Draghi, la prossima manovra di bilancio sarà affare del prossimo esecutivo. Considerata la volontà di Giorgia Meloni di procedere senza uno scostamento di bilancio, per il centrodestra il problema principale sarà recuperare le risorse necessarie a finanziare le prossime misure, dall’emergenza energia al nodo pensioni, dal fisco alle spese indifferibili. Ebbene tra misure da rinnovare, scadenze da rispettare e desiderata politici già espressi in campagna elettorale, la listaspesa – a partire da un nuovo decreto da varare forse subito primamanovra per andare incontro a famiglie e imprese zavorrate dal caro-energia, è lunga. Si calcola che il costo delle misure da finanziare potrebbe addirittura sfiorare i 50 ...