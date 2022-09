Le strane parole di Biden sulle elezioni in Italia: «Avete visto cosa è successo? Non c’è da essere ottimisti qui» (Di giovedì 29 settembre 2022) Il presidente degli Stati Uniti Joe Biden ha parlato del risultato delle elezioni Italiane durante una raccolta fondi organizzata dai governatori democratici. Invitandoli a «non essere ottimisti» in vista delle elezioni americane di medio termine del prossimo 8 novembre, che potrebbero vedere i Repubblicani conquistare la maggioranza in entrambi i rami del Congresso. Le parole di Biden, riprese senza preparazione, sono sembrate un po’ criptiche. E sono destinate a infiammare il dibattito politico a Roma. «Avete appena visto cosa è accaduto in Italia in quella elezione. State vedendo cosa sta accadendo intorno al mondo», ha detto Biden secondo quanto ... Leggi su open.online (Di giovedì 29 settembre 2022) Il presidente degli Stati Uniti Joeha parlato del risultato dellene durante una raccolta fondi organizzata dai governatori democratici. Invitandoli a «non» in vista delleamericane di medio termine del prossimo 8 novembre, che potrebbero vedere i Repubblicani conquistare la maggioranza in entrambi i rami del Congresso. Ledi, riprese senza preparazione, sono sembrate un po’ criptiche. E sono destinate a infiammare il dibattito politico a Roma. «appenaè accaduto inin quella elezione. State vedendosta accadendo intorno al mondo», ha dettosecondo quanto ...

