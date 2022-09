Le prime immagini di Francesco Montanari ne Il Grande Gioco | serie Sky sul mondo spietato del calciomercato | trama e teaser

Leggi su optimagazine

(Di giovedì 29 settembre 2022), svestiti i panni del pm Saverio Barone nellaRai Il Cacciatore, sarà in tutt’altro ruolo protagonista de Il, il nuovo titolo Sky Original di cui è stato appena rilasciato il: la(inizialmente nota come Impero) sarà disponibile da novembre in esclusiva su Sky e in streaming su Now.interpreta qui Corso Manni, star in declino deldei procuratori calcistici, in unache vuole raccontare il giro di affari miliardari, personaggi senza scrupoli, location da sogno e trattative al cardiopalma che stanno dietro l’appassionate sfida del. Undorato per i lussi ma anche ...