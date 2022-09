Le parole di dolore di Anna Tatangelo per la morte della mamma

(Di giovedì 29 settembre 2022)è riuscita a scrivere solo poche, lasuaè devastante per lei, erano molto legate.non riusciva nemmeno a parlaremalattiamadre senza commuoversi e adesso non riesce a dire molto. E’ un giorno terribile perche in una sola frase racchiude ogni cosa. “E’ untroppo forte…” queste le pocheche è riuscita a scrivere,che commuovono perché lasciano capire la sofferenza che sta vivendo in queste ore. Un dolcissimo “Ciao” e un cuore rosso, è il saluto che ha aggiunto alle sue emozioni oggi così devastanti. Non riesce a scrivere addio, la saluta ...

sabridemarco74 : RT @koala_targaryen: sentire certi discorsi quando poco più di una settimana un giovane di 35 anni si è tolto la vita perché nessuno aveva… - ex_hausted_ : RT @koala_targaryen: sentire certi discorsi quando poco più di una settimana un giovane di 35 anni si è tolto la vita perché nessuno aveva… - cippins : RT @koala_targaryen: sentire certi discorsi quando poco più di una settimana un giovane di 35 anni si è tolto la vita perché nessuno aveva… - Emyli009 : RT @koala_targaryen: sentire certi discorsi quando poco più di una settimana un giovane di 35 anni si è tolto la vita perché nessuno aveva… - Ale53134087 : RT @koala_targaryen: sentire certi discorsi quando poco più di una settimana un giovane di 35 anni si è tolto la vita perché nessuno aveva… -

Non era al funerale, non ho idea di come ci sia arrivato Queste furono ledi stupore di ... Ma fargli compagnia nelè Sarah. I due ora vivono insieme, si confrontano e cercando di andare ...Che cosa è un bacio Un apostrofo rosa fra let'amo Un giuramento fatto più dappresso Un segreto che scambia la bocca per l'orecchio Er ... generata dai miei lombi, partorita condal ...E’ un giorno terribile per Anna Tatangelo che in una sola frase racchiude ogni cosa. “E’ un dolore troppo forte…” queste le poche parole che è riuscita a scrivere, parole che commuovono perché ...Lo scandalo è senza precedenti, e vede un personaggio di fama mondiale che secondo le indiscrezioni, pretendeva di essere pagato.