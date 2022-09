Le isole del Pacifico “atterrano” a Washington. Sul tavolo, Cina e clima (Di giovedì 29 settembre 2022) Il Presidente Biden sta ricevendo a Washington in questi giorni le delegazioni di una serie di Nazioni dell’Oceano Pacifico. Partecipano al summit le Fiji, le isole Marshall, la Micronesia, Palau, la Papua Nuova Guinea, Samoa, le isole Salomone, Tonga, Tuvalu, le isole Cook, la Polinesia Francese, la Caledonia, Vanuatu, Nauru, l’Australia, la Nuova Zelanda. Tema dell’incontro l’assertività cinese nell’area del Pacifico, sia economica sia militare, e il cambiamento climatico, che queste isole vivono come problema prioritario. Le rappresentanze incontreranno il Presidente degli Stati Uniti, la speaker della Camera Nancy Pelosi, la Segretaria al Commercio Gina Raimondo e una serie di personaggi del mondo degli affari. Il Segretario di Stato Anthony ... Leggi su formiche (Di giovedì 29 settembre 2022) Il Presidente Biden sta ricevendo ain questi giorni le delegazioni di una serie di Nazioni dell’Oceano. Partecipano al summit le Fiji, leMarshall, la Micronesia, Palau, la Papua Nuova Guinea, Samoa, leSalomone, Tonga, Tuvalu, leCook, la Polinesia Francese, la Caledonia, Vanuatu, Nauru, l’Australia, la Nuova Zelanda. Tema dell’incontro l’assertività cinese nell’area del, sia economica sia militare, e il cambiamentotico, che questevivono come problema prioritario. Le rappresentanze incontreranno il Presidente degli Stati Uniti, la speaker della Camera Nancy Pelosi, la Segretaria al Commercio Gina Raimondo e una serie di personaggi del mondo degli affari. Il Segretario di Stato Anthony ...

_My__Name____ : Le Isole Salomone dicono no agli Usa. Stop al partenariato del Pacifico. L'arcipelago ha fatto sapere che non firme… - _di_passaggio : @dariodivico @la_kuzzo La strategia paraculistica, così ben conosciuta da una nota donna, madre e cristiana qui nel… - todorov_denis : RT @Bianchessi8: Credo che vivano in una dimensione più umana della nostra, dove conta il stare insieme. Noi siamo isole che non si incontr… - Bianchessi8 : Credo che vivano in una dimensione più umana della nostra, dove conta il stare insieme. Noi siamo isole che non si… - Muranosparepart : Murano: 1 Isola 7 Isole Comunemente chiamata Isola di Murano in realtà sono 7 “sette” le isole che compo… -