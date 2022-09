Agenzia_Ansa : Le Borse europee peggiorano mentre aumentano le preoccupazioni per una recessione economica globale, con l'intensif… - actarus1070 : Le Borse europee hanno bruciato 163,5 miliardi di euro di capitalizzazione BENISSIMO... LA DEVASTAZIONE DELL'ECONOMIA DELL'UE CONTINUA - News24_it : Le Borse europee bruciano 163,5 miliardi, ai minimi da 22 mesi - Cristian_FF_79 : RT @EugenioMantova: BRUCIANO MILIARDI! E qualcuno ci crede pure. - LiberataItalia : Le Borse europee bruciano 163,5 miliardi, ai minimi da 22 mesi ?? CON TANTI RINGRAZIAMENTI ALLA ?@vonderleyen? al PE… -

Lehanno bruciato 163,5 miliardi di euro di capitalizzazione, con l'indice paneuropeo Stoxx 600 che ha terminato la seduta in calo dell'1,67%, a 382 punti, ai minimi dal novembre 2020. .Lehanno bruciato 163,5 miliardi di euro di capitalizzazione, con l'indice paneuropeo Stoxx 600 che ha terminato la seduta in calo dell'1,67%, a 382 punti, ai minimi dal novembre 2020 ...In Europa le Borse chiudono in deciso ribasso, intimorite dalle tensioni geopolitiche e preoccupate per un nuovo possibile rialzo dei tassi. Londra ha perso l'1,77%, Francoforte l'1,7% entrambe ai min ...Le Borse europee hanno bruciato 163,5 miliardi di euro di capitalizzazione, con l'indice paneuropeo Stoxx 600 che ha terminato la seduta in calo dell'1,67%, a 382 punti, ai minimi dal novembre 2020. ( ...