Lazio | Sarri stregato da un nuovo acquisto | il retroscena

... impegnati nell'ultimo weekend di Serie A in Atalanta - Inter, Simeone col Napoli contro l'Udinese, Dybala contro il Torino e Di Maria e Paredes nel big match contro ladi Maurizio. A ...... ecco come è cambiata la carriera del giocatore Danilo Cataldi si è finalmente preso la. Dopo ... il 28enne ha finalmente trovato la sua dimensione con Maurizio. ...Il giocatore rimane in dubbio per la partita contro lo Spezia. Nella passata stagione la sua assenza si è fatta ...Vorremmo mostrarti le notifiche per le ultime notizie e gli aggiornamenti sulla tua squadra preferita. Potrai sempre cancellarti in qualsiasi momento. Iscrizione avvenuta con successo. Personalizza la ...