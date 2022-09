Lazio, ora Cataldi è il nuovo leader: com’è cambiata la sua carriera (Di giovedì 29 settembre 2022) Danilo Cataldi è diventato il leader del centrocampo della Lazio: ecco come è cambiata la carriera del giocatore Danilo Cataldi si è finalmente preso la Lazio. Dopo alcuni anni tra alti e bassi e il prestito al Benevento, con la definitiva consacrazione che sembrava non arrivare mai, il 28enne ha finalmente trovato la sua dimensione con Maurizio Sarri. Come riporta Il Messaggero, l’anno di apprendistato con un gigante come Lucas Leiva gli è indubbiamente servito. Con buona pace di Marcos Antonio, è lui il titolare in regia. Danilo è stato il primo a suonare la carica dopo la brutta sconfitta in Europa League contro il Midtjylland sfoggiando una prestazione super contro la Cremonese. Con lo Spezia toccherà ancora lui: il calciatore tifoso è ormai diventato ... Leggi su calcionews24 (Di giovedì 29 settembre 2022) Daniloè diventato ildel centrocampo della: ecco come èladel giocatore Danilosi è finalmente preso la. Dopo alcuni anni tra alti e bassi e il prestito al Benevento, con la definitiva consacrazione che sembrava non arrivare mai, il 28enne ha finalmente trovato la sua dimensione con Maurizio Sarri. Come riporta Il Messaggero, l’anno di apprendistato con un gigante come Lucas Leiva gli è indubbiamente servito. Con buona pace di Marcos Antonio, è lui il titolare in regia. Danilo è stato il primo a suonare la carica dopo la brutta sconfitta in Europa League contro il Midtjylland sfoggiando una prestazione super contro la Cremonese. Con lo Spezia toccherà ancora lui: il calciatore tifoso è ormai diventato ...

