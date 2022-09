LALAZIOMIA : Lazio, l'agente di Provedel: 'Il Napoli ci ha provato. Ma Sarri lo voleva...' - sportli26181512 : Lazio, l'agente di Provedel: 'Il Napoli ci ha provato. Ma Sarri lo voleva...': Il procuratore del portiere, Rava, h… - LazioNews_24 : #Provedel, parla il suo agente: ecco come ha scelto la #Lazio - rosapetrazzuolo : RT @napolimagazine: PROVEDEL - L'agente: 'Il Napoli ci ha provato, ma c'era già un accordo con la Lazio' - susydigennaro : RT @napolimagazine: PROVEDEL - L'agente: 'Il Napoli ci ha provato, ma c'era già un accordo con la Lazio' -

E ai microfoni di Radio CRC, l'Gianni Rava, ha parlato del ragazzo: "Che dovesse partite come secondo allanon era detto. È arrivato 4 o 5 giorni prima dell'inizio del campionato. Come ...... Napoli, Atalanta, Fiorentina e. Se nelle scorse settimane si è parlato della possibilità di ... Secondo quanto appreso dalla redazione di Calciomercato.it, l'di Faraoni, Mario Giuffredi e l'...Tra gli otto colpi di mercato messi a segno dalla Lazio nel corso della sessione estiva, rientra Ivan Provedel. Il portiere, ex Spezia, è approdato nella Capitale dopo una lunga ed ...Il procuratore del portiere, Rava, ha parlato della trattativa con i biancocelesti e del presente in Nazionale ...