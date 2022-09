Lazio, Immobile: domani giorno decisivo per capire le condizioni dell’attaccante (Di giovedì 29 settembre 2022) La Lazio monitora Ciro Immobile. domani il giorno decisivo per capire le possibilità dell’azzurro di essere della partita in programma domenica alle 12:30 contro lo Spezia all’Olimpico. Immobile è tornato in anticipo dalla nazionale per sottoporsi alle terapie. “E’ stato un caso inutile. E’ stata pubblicata la mia foto in partenza, ma stavo soltanto aspettando Mancini. Non potevo giocare ma volevo farlo. Il C.t è stato d’accordo nel farmi rientrare visto che era inutile farsi un viaggio. Meglio non rischiare”, conclude così Immobile. Sarri intanto ha recuperato Manuel Lazzari, ora in lotta con Hysaj per una maglia da titolare. Doppia seduta tattica per i biancocelesti con esercitazioni divise in base ai reparti. Nel pomeriggio i giocatori hanno ... Leggi su sportface (Di giovedì 29 settembre 2022) Lamonitora Ciroilperle possibilità dell’azzurro di essere della partita in programma domenica alle 12:30 contro lo Spezia all’Olimpico.è tornato in anticipo dalla nazionale per sottoporsi alle terapie. “E’ stato un caso inutile. E’ stata pubblicata la mia foto in partenza, ma stavo soltanto aspettando Mancini. Non potevo giocare ma volevo farlo. Il C.t è stato d’accordo nel farmi rientrare visto che era inutile farsi un viaggio. Meglio non rischiare”, conclude così. Sarri intanto ha recuperato Manuel Lazzari, ora in lotta con Hysaj per una maglia da titolare. Doppia seduta tattica per i biancocelesti con esercitazioni divise in base ai reparti. Nel pomeriggio i giocatori hanno ...

