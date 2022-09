Lazio, c'è lo Spezia dopo la sosta benedetta: la pausa ha sempre portato bene (Di giovedì 29 settembre 2022) Una sosta benedetta per ritrovare energie ma anche, spera Sarri, qualche infortunato. Terminato il primo stop per le Nazionali la Lazio è pronta a tuffarsi nel tour de force prima della lunga pausa ... Leggi su leggo (Di giovedì 29 settembre 2022) Unaper ritrovare energie ma anche, spera Sarri, qualche infortunato. Terminato il primo stop per le Nazionali laè pronta a tuffarsi nel tour de force prima della lunga...

IoNascoQui : Lazio, da oggi si comincia ad entrare nel vivo della preparazione in vista della sfida con lo Spezia, tutti i naz… - Noibiancocelest : Lazio – Spezia, la situazione degli infortunati: giorno decisivo per Lazzari ed Immobile - Winflix1 : Pronostic Lazio Rome - Spezia | 02/10/2022 Serie A - ChristianConte_ : @capuanogio Di Spezia-Lazio non si parlò così tanto. - romamobilita : #Roma #viabilità #Atac #RomaTpl Olimpico, domenica dalle 12,30 Lazio-Spezia. la viabilità e i trasporti -