Lavori Roma – Osteria del Curato: finalmente arrivano le barriere anti-rumore dopo le proteste dei cittadini (Di giovedì 29 settembre 2022) Partiranno la prossima settimana i Lavori per l'installazione dei pannelli fonoassorbenti sul tratto del Grande raccordo anulare all'altezza dell'Osteria del Curato, nel VII Municipio. Si tratta di un intervento predisposto da ANAS, che ha competenza sull'arteria di grande viabilità, anche in seguito alla richiesta dei residenti e del comitato di quartiere di interventi per contrastare l'inquinamento acustico nell'area. Nelle scorse settimane sono state eseguite le indagini con i fonometri, la predisposizione del piano del rumore e le indagini geognostiche per l'installazione delle barriere. "Dare seguito alle istanze dei cittadini è il primo compito di una buona Amministrazione, per questo aver risposto a un'esigenza di questo tipo è stato così importante. L'intervento predisposto da ...

