Laura Boldrini contestata alla manifestazione per i diritti dell’aborto | l’onorevole era scesa in piazza a Roma

(Di giovedì 29 settembre 2022)indurante laper i. Giovani manifestanti si sono rivolte in modo duro controcostringendola ad abbandonare laper iè statadurante laper i. Una ragazza le ha contestato: “Dovete andarvene da questa, perché voi non rappresentate le ...

Agenzia_Ansa : Giovani donne contestano l'ex presidente della Camera Laura Boldrini sul tema dell'aborto: 'Se ne vada, non ci rapp… - Agenzia_Ansa : VIDEO | Laura Boldrini contestata ieri a Roma sul tema dell'aborto #ANSA - GiancarloDeRisi : “Boldrini vattene, il Pd è un partito guerrafondaio ”. Contestazione al sit-in sull'aborto: la dem cacciata dalle f… - Silvievanesia : @GenCar5 questa volta non sono totalmente d’accordo, la Boldrini impacciata nel confronto, ma le ragazze con idee c… - ninoBertolino : RT @dgiumanini: Che FIGURACCIA HANNO FATTO LA BOLDRINI E LA LORENZIN Cacciata dalla piazza dalle femministe che la disconoscono CHE GODURI… -

Altri volti di spicco eletti a Montecitorio sono Marta Fascina (FI), Giorgio Mulè (FI), Antonio Tajani (FI),(Pd), Paola De Micheli (Pd), Piero Fassino (Pd), Enrico Letta (Pd), Chiara ...... così le militanti del movimento femminista "Non una di meno" hanno reagito di fronte alla deputata ed ex presidente della Cameraalla manifestazione organizzata a Roma per ribadire la ...Serata elettrica per Laura Boldrini, attaccata sul piano politico da un piccolo gruppo di attiviste pro-aborto.Backlash: Misogyny in the Digital Age (Je vous salue salope: La misogynie au temps du numérique) - Un film di Lea Clermont-Dion, Guylaine Maroist. Documentario, Canada, 2022. Dentro la misogenia onlin ...