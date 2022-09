Laura Boldrini attaccata durante la manifestazione sull’aborto, lo scontro in piazza a Roma (Di giovedì 29 settembre 2022) Laura Boldrini scende in piazza con altre parlamentari, per difendere il diritto all’aborto. Il 28 settembre si è celebrata la Giornata internazionale per l’aborto libero e sicuro. Anche in Italia si sono tenute alcune manifestazioni. A Roma e in altre città italiane, in tantissime hanno rivendicato i loro diritti scendendo in piazza a manifestare. È diventata virale la discussione tra Laura Boldrini e una ragazza molto giovane, che l’ha incalzata sull’argomento dell’aborto. “Lei cosa ha fatto per noi?” Laura Boldrini sull’aborto: “Sono qui per difendere la legge 194” Migliaia di donne hanno manifestato per difendere la legge 194, che tutela il diritto all’aborto sicuro. “Sul mio corpo decido io, non lo Stato, ... Leggi su tvzap (Di giovedì 29 settembre 2022)scende incon altre parlamentari, per difendere il diritto all’aborto. Il 28 settembre si è celebrata la Giornata internazionale per l’aborto libero e sicuro. Anche in Italia si sono tenute alcune manifestazioni. Ae in altre città italiane, in tantissime hanno rivendicato i loro diritti scendendo ina manifestare. È diventata virale la discussione trae una ragazza molto giovane, che l’ha incalzata sull’argomento dell’aborto. “Lei cosa ha fatto per noi?”: “Sono qui per difendere la legge 194” Migliaia di donne hanno manifestato per difendere la legge 194, che tutela il diritto all’aborto sicuro. “Sul mio corpo decido io, non lo Stato, ...

