L’annuncio di Mosca | domani la Russia firmerà l’annessione di quattro regioni ucraine Attesa per il discorso di Putin

(Di giovedì 29 settembre 2022) L’agenzia di Stato della, Ria Novosti, ha dato notizia che– venerdì 30 settembre – Vladimirparteciperà alla cerimonia di firma dei trattati di adesione dei territori di Donetsk, Lugansk, Cherson e Zaporizhzhia. «, alle ore 15, nella Sala di San Giorgio del Gran Palazzo del Cremlino, si terrà una cerimonia per firmare gli accordi sull’ingresso di nuovi territori nella Federazione Russa – ha dichiarato Dmitry Peskov, portavoce del Cremlino -. Durante l’evento, il presidenteterrà un». La firma sancirà il risultato dei referendum – ritenuti una farsa dall’Occidente -, che hanno coinvolto le autoproclamatesi repubbliche popolari di Donetsk e Lugansk e ledi Cherson e Zaporizhzhia. Stando ai risultati annunciati dalle ...

infoitinterno : L’annuncio di Mosca: domani la Russia firmerà l’annessione di quattro regioni ucraine - ilfaroonline : L’annuncio di Mosca: il 30 settembre l’annessione alla Russia dei territori ucraini - EsmeAnna01 : Domani #Putin farà un discorso ai deputati. Annuncio di annessione? A #Mosca è stato eretto un palcoscenico con il… - fildelmonte : Dall’inizio della #guerra in #Ucraina la condotta della #Germania verso la #Russia è stata ambigua, nonostante l’an… - ilgiornale : L'annuncio dell'ottavo pacchetto di provvedimenti contro Mosca è stato dato dalla presidente della Commissione e da… -

Dopodella mobilitazione parziale da parte di, è scattata una fuga di massa dal Paese soprattutto da parte di chi non vuole andare al fronte per una guerra che giudica sbagliata. La ...Secondo, le consultazioni hanno sancito la volontà delle popolazioni locali di aderire alla ... Leggi anche 'Stiamo perdendo, al diavolo'esercito'. Le telefonate a casa dei soldati russi Il New ...