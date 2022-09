L’agente di Meret è a Napoli per il rinnovo e non solo (Di giovedì 29 settembre 2022) L’agente di Meret, Federico Pastorello, è a Napoli per il rinnovo del portiere e non solo: si lavora anche per Gaetano Federico Pastorello, agente di Alex Meret, si trova a Napoli per discutere il rinnovo del portiere. Secondo quanto riportato da Sky Sport, non è l’unico punto in agente delL’agente e del Napoli: si parlerà infatti anche di Gianluca Gaetano, anche lui pronto al rinnovo con i partenopei. L'articolo proviene da Calcio News 24. Leggi su calcionews24 (Di giovedì 29 settembre 2022)di, Federico Pastorello, è aper ildel portiere e non: si lavora anche per Gaetano Federico Pastorello, agente di Alex, si trova aper discutere ildel portiere. Secondo quanto riportato da Sky Sport, non è l’unico punto in agente dele del: si parlerà infatti anche di Gianluca Gaetano, anche lui pronto alcon i partenopei. L'articolo proviene da Calcio News 24.

