Ladri da Antonino Cannavacciuolo | cosa gli hanno portato via

Leggi su caffeinamagazine

(Di giovedì 29 settembre 2022), furto in uno dei suoi ristoranti. Brutto risveglio per il noto chef stellato e volto televisivo amatissimo dal pubblico: nella notte isi sono introdotti nel Bistrot che si trova in via Cosmo a Torino portando via tutto quello che sono riusciti ad prendere. Il furto ai danni del ristorante nel capoluogo piemontese diè avvenuto nella notte tra lunedì 26 e martedì 27 settembre 2022 nel locale vicino alla Gran Madre senza che nessuno se ne accorgesse e solo al mattino seguente, alla riapertura del ristorante, lo staff ha fatto l’amara scoperta. Leggi anche: “Lascia Masterchef”., da giorni la voce sul suo addio. E ora, finalmente, parla lo chef...