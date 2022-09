La vita di San Pietro trasmessa sulla facciata della Basilica 

(Di giovedì 29 settembre 2022) AGI - Ladi Sanilluminerà laBasilica. La serata inaugurale, presentata da Milly Carlucci, sarà domenica 2 ottobre con la prima assolutaproiezione del videomapping "Seguimi. Ladi" con il saluto di S.E. Cardinale Mauro Gambetti, Vicario Generale di Sua Santita per la Citta del Vaticano. Ospite d'eccezione sarà Andrea Bocelli che partecipera all'evento con un omaggio musicale. Il cantante eseguira, tra gli altri, The First Noel, brano tratto dal suo nuovo album. Sul palco anche Flavio Insinna voce narrante del videomapping. Il progetto multimediale e un'iniziativa promossa dalla Fondazione "Fratelli tutti", dalla Fabbrica di Sane dalla Parrocchiastessa Basilica ed inaugura ...

Pontifex_it : La carità animata dalla fede ha il potere di disarmare le forze del male. San #PiodaPietrelcina ha combattuto il ma… - UffiziGalleries : #21settembre 'Andando via di là, Gesù vide un uomo, seduto al banco delle imposte, chiamato Matteo, e gli disse: «… - enpaonlus : Falco ferito nel Cremonese, un intero paese si mobilita e lo salva - La Stampa - Grazie Sindaco e comunità di San B… - raffistu : @CarloCalenda Le persone migliori che conosco, sotto l'aspetto umano e professionale, hanno avuto valanghe di esami… - MicheleTossani : RT @RaiNews: Trovato senza vita nel bagno di casa da un amico a Los Angeles. Il video: quando si fece calare dal campanile di piazza San Ma… -

Famiglia Cristiana

... 1) https://www.studicognitivi.it/evento/20220930 - rimini - open - day/ Ultimi Articoli... A Riminimedia di 13,2 anni Provincia: il Consiglio approva il bilancio consolidato e il documento ...... molti artisti contemporanei hanno infatti scelto le isole come "location" per le loro creazioni, dandoa dei veri e propri musei a cielo aperto. Modernità e storia fuse insiemeCristóbal de ... L'arte si fonde con la tecnologia per raccontare la vita di san Pietro Ottobre è ormai da molti anni il mese dedicato al sostegno ai missionari e alla sensibilizzazione verso questo tema su cui la Chiesa ogni anno invita a riflettere. Quest’anno, in preparazione alla Gio ...Campionessa di nuoto, da sei anni sulla sedia a rotelle dopo un incidente durante un allenamento di trampolino elastico, parteciperà al primo concorso ...