La sorpresa di Marta Fascina per il compleanno di Silvio Berlusconi – Il video

(Di giovedì 29 settembre 2022)compie 86 anni. E la compagna (e neodeputata)ha deciso di fargli una: una mongolfiera in volo da cui si liberano a cascata decine di palloncini rossi, con tanto di striscione trainato da un aereo che recita “Buonamore. Ti amo,“. A rendere pubblico il regalo, lo stesso Cavaliere, che ha postato sui suoi profili social un breveche ripercorre gli attimi della. «Guardate che, che regalo ho ricevuto. Grazie a tutti per gli auguri!», dicealla fine del. E poi scherza: «Vedete di arrivare anche voi a questa età in forma come sono io!».di copertina: Agenzia Vista / ...

infoitinterno : Compleanno Berlusconi, palloncini a cuore e striscioni in cielo il regalo della fidanzata Marta. Il Cav: 'Che bella… - infoitinterno : Gli 86 anni di Berlusconi, da Marta Fascina la sorpresa della mongolfiera con i cuori e la scritta «Ti amo» - infoitinterno : “Auguri Silvio”, la sorpresa di Marta Fascina a Berlusconi - tempoweb : Cuori dal cielo e mongolfiere, la sorpresa di #MartaFascina a #SilvioBerlusconi: show ad #Arcore VIDEO… - infoitinterno : “Auguri Silvio”, la sorpresa di Marta Fascina a Berlusconi -

Unadi compleanno quasi in stile teenager, quella diFascina compagna di vita e neo eletta deputata, per il suo Silvio. Dalla mongolfiera è scesa una pioggia palloncini fatti a cuore rosso, ...Una mongolfiera da cui cadono cuori rossi. E poi una scritta aerea: 'Buon compleanno amore, ti amo'. È la'da film' fatta dalla deputata azzurraFascina a Silvio Berlusconi per il suo 86esimo compleanno. Il video è stato pubblicato dallo stesso leader di Forza Italia sui social ed è stato ...Nel giorno del suo ottantaseiesimo compleanno, Silvio Berlusconi posta sui social un video con la sorpresa che gli ha fatto la sua partner, Marta Fascina: una mongolfiera in volo piena di cuori rossi, ...In un video sui social il leader di Forza Italia mostra la sorpresa che gli ha riservato la compagna nella sua villa di Arcore in occasione del suo 86esimo compleanno ...