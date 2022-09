La sinistra che dimentica le disuguaglianze (Di giovedì 29 settembre 2022) Gli elettori si sono allontanati consumati dall’invisibilità mentre il Pd ha alimentato la paura del ritorno del fascismo invece di riappropriarsi delle battaglie per dar voce agli ultimi Leggi su lastampa (Di giovedì 29 settembre 2022) Gli elettori si sono allontanati consumati dall’invisibilità mentre il Pd ha alimentato la paura del ritorno del fascismo invece di riappropriarsi delle battaglie per dar voce agli ultimi

CarloCalenda : La spiegazione del perché la sinistra è diventata odiosa per tanti italiani. Serra scrive che il 17.5% dei giovani… - BelpietroTweet : Dal Quirinale ecco i primi «pizzini» affidati a giornali amici: l’ultima parola spetta sempre a Mattarella. E pure… - CarloCalenda : La sinistra che insulta i giovani universitari e non, invece di domandarsi perché li ha persi. Forse ci votano perc… - Emanuela_Corda : Quelli che dicevano che destra e sinistra non esistono più, oggi sono molto preoccupati e denunciano l’avvento del… - hronir : RT @DavideTomasello: @real_fabristol A mio modo di vedere votano o l'unico partito che ha fatto qualcosa di sinistra (il reddito di cittadi… -