La senatrice di FdI Mennuni contro la legge 194 | “A causa di essa oltre 6 milioni di bambini non sono nati in Italia”

Col 36,30% delle preferenze, la candidata di FdI Lavinia Mennuni, 46 anni, ha conquistato il collegio uninominale al Senato di Roma Centro strappandolo a sorpresa a Emma Bonino (33,21%) e a Carlo Calenda (14,7%). Una vittoria che la meloniana aveva commentato a caldo con queste parole: "È una grande soddisfazione aver vinto, in un collegio difficilissimo per il centro destra, la sfida con due leader come la Bonino e Calenda. Una vittoria costruita sui valori che da sempre porto avanti grazie a programmi chiari, una condotta coerente e grazie soprattutto alle tante persone con le quali da oltre 25 anni condivido un percorso umano e politico, in particolare in questa parte della città di Roma". E, subito, tra i temi più caldi toccati dalla neo-eletta Mennuni non è mancato quello discussissimo dell'aborto.

