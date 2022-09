La Sciarelli vestita così? Dopo pochi secondi sconcerto su Rai 3 | Guarda

Leggi su liberoquotidiano

(Di giovedì 29 settembre 2022) Cambio outfit inminuti. Cosa succede a Chi l'ha visto con Federica? La conduttrice, a inizio puntata, indossa un abito rosa e poi avviene il cambio. Forse la prima parte della puntata non era in diretta? Subitola pubblicità il pubblico si rende conto di questo cambio improvviso: laappare in tvin modo completamente diverso con una camicetta verde. “Buonasera a tutti voi. Fra poco ci sarà Chi l'ha visto e vi parleremo di Tina, una donna che ha conosciuto un uomo su un sito di incontri, lui le ha detto di voler andare a vivere con lei e lei ha accettato”, annuncia la conduttrice a inizio puntata. "La donna è finita in ospedale, tutti l'hanno vista piena di lividi, e alla fine è addirittura morta. Quell'uomo è finito a processo per maltrattamenti, ma ...