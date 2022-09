La Russia: 'I rapporti con l'Italia? Dipenderanno dalle azioni del nuovo governo' (Di giovedì 29 settembre 2022) Ora che i fan di Putin Salvini e Berlusconi probabilmente saranno maggioranza di governo miglioreranno i rapporti con Mosca? La portavoce del ministero degli Esteri russo, Maria Zakharova , ha ... Leggi su globalist (Di giovedì 29 settembre 2022) Ora che i fan di Putin Salvini e Berlusconi probabilmente saranno maggioranza dimiglioreranno icon Mosca? La portavoce del ministero degli Esteri russo, Maria Zakharova , ha ...

LaVeritaWeb : Merloni, uno dei principali finanziatori del segretario dem (che ha cooptato come presidente del comitato scientifi… - LaVeritaWeb : Buongiorno, ecco #LaVeritàdioggi Lo sponsor di Letta fa affari con Putin Merloni, uno dei principali finanziator… - MediasetTgcom24 : I rapporti dei politici italiani con Putin, l'ambasciata russa pubblica le foto: 'C'è molto da ricordare' #russia… - EnzoMas48 : @NoorySan Ciao cara amica,molto soddisfatto del risultato elettorale,speriamo che il nuovo governo ristabilisca rap… - ClaudioZavatti1 : RT @paolokolla: La guerra in #Ucraina è stata pensata e pianificata una ventina di anni fa negli Stati Uniti, quando in Europa stava cresce… -