La Russia annetterà quattro regioni dell'Ucraina domani (Di giovedì 29 settembre 2022) Dopo l'esito del referendum, la Russia ha annunciato che annetterà le quattro regioni dell'Ucraina domani 30 settembre con una cerimonia formale. Intanto, emergono prove scioccanti sulle atrocità commesse dai russi in Ucraina. La Russia annetterà le quattro regioni dell'Ucraina con una cerimonia Il portavoce del Cremlino Dmitry Peskov ha affermato che Mosca annetterà formalmente quattro

