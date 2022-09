La Roma femminile si qualifica alla fase a gironi di Champions (Di giovedì 29 settembre 2022) La Roma femminile supera lo Sparta Praga per 4-1 e si qualifica alla fase a gironi della Women’s Champions League Dopo la Juve, anche la Roma femminile si qualifica alla fase a gironi della Champions League. Le giallorosse hanno superato lo Sparta Praga per 4-1. A segno nel poker decisivo ci sono Wenninger, Andressa, Minami e Haavi, dopo che le ceche erano passate in vantaggio con il gol di Bertholdova. L'articolo proviene da Calcio News 24. Leggi su calcionews24 (Di giovedì 29 settembre 2022) Lasupera lo Sparta Praga per 4-1 e sidella Women’sLeague Dopo la Juve, anche lasidellaLeague. Le giallorosse hanno superato lo Sparta Praga per 4-1. A segno nel poker decisivo ci sono Wenninger, Andressa, Minami e Haavi, dopo che le ceche erano passate in vantaggio con il gol di Bertholdova. L'articolo proviene da Calcio News 24.

ItaliaViva : Le donne, sul serio! Oggi a #Roma con @elenabonetti @meb e @raffaellapaita. Un incontro sul protagonismo femminile… - elenabonetti : Bello essere oggi con @meb @raffaellapaita @FraLeoncini e tante cittadine e cittadini di Roma. #ItaliaSulSerio è un… - cmdotcom : Calcio femminile, #Juve e #Roma fanno la storia: due italiane nella fase a gironi di #ChampionsLeague per la prima… - karda70 : RT @FIGCfemminile: ?????? L'euforia per i risultati delle italiane in Champions è nell'aria. Con questo spirito ci apprestiamo a vivere la 5a… - VoceGiallorossa : ??? @ASRomaFemminile, @10andressaalves: 'Era un sogno arrivare ai gironi davanti ai nostri tifosi. La prima cosa che… -