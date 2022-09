La ridicola rivolta delle femministe sull’aborto

Leggi su nicolaporro

(Di giovedì 29 settembre 2022) Zuppa di Porro 00:00 Favoloso: oggi scopro dai giornali – sempre molto informati – che quello di Salvini è un ricatto nei confronti della Meloni. Ma scopro anche che vorrebbe fare il vicepresidente del consiglio e il ministro dell’agricoltura. 02:48 E dalla Stampa scopro che a non volerlo al ministero degli Interni sarebbe il Quirinale. 03:50 Ci raccontano poi che Draghi avrebbe lasciato un tesoretto alla Meloni. A me sembra fantascienza, ma per Repubblica si tratta di 20 miliardi mentre per i MF sarebbero soltanto 10. 05:25 Legge elettorale e casini del Viminale tra eletti e manifestazioni violente. 07:20 Non poteva mancare ladonne: una volta che arriva una donna Palazzo Chigi, si inventano la bugia sulla legge. L’unica cosa che si vuole abolire – leggo sulla Stampa – è l’obiezione di coscienza per i ...