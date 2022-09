La Rai dice no all’anticipo di Italia-Austria perché “c’è Ballando con Le Stelle”: Carlucci ‘batte’ Mancini (Di giovedì 29 settembre 2022) “Milly Carlucci fa traslocare Roberto Mancini“, scrive il Corriere della Sera. A novembre l’Italia, non qualificata ai Mondiali in Qatar, giocherà due amichevoli previste il giorno 16 con l’Albania e il 20 contro l’Austria. La Figc (Federazione Italiana Giuoco Calcio) aveva avanzato una proposta alla Rai, titolare dei diritti, chiedendo di anticipare la sfida di Vienna a sabato 19 dicembre ma la risposta da Viale Mazzini è stata perentoria: c’è in onda “Ballando con le Stelle”, lo show condotto da Milly Carlucci. La tv di Stato ha dunque offerto uno spazio su RaiSport con anticipo alle 18.30 ma comprensibilmente la Federazione ha preferito rinviare la partita a domenica 20 novembre, collocata in scaletta un’ora dopo la gara d’esordio ... Leggi su ilfattoquotidiano (Di giovedì 29 settembre 2022) “Millyfa traslocare Roberto“, scrive il Corriere della Sera. A novembre l’, non qualificata ai Mondiali in Qatar, giocherà due amichevoli previste il giorno 16 con l’Albania e il 20 contro l’. La Figc (Federazionena Giuoco Calcio) aveva avanzato una proposta alla Rai, titolare dei diritti, chiedendo di anticipare la sfida di Vienna a sabato 19mbre ma la risposta da Viale Mazzini è stata perentoria: c’è in onda “con le”, lo show condotto da Milly. La tv di Stato ha dunque offerto uno spazio su RaiSport con anticipo alle 18.30 ma comprensibilmente la Federazione ha preferito rinviare la partita a domenica 20 novembre, collocata in scaletta un’ora dopo la gara d’esordio ...

FQMagazineit : La Rai dice no all’anticipo di Italia-Austria perché “c’è Ballando con Le Stelle”: Carlucci ‘batte’ Mancini - befanaradar : @vadoaberlino @CorradinoMineo Scusi, mi posta un artucolo di RAI news (di chi poi ???) di febbraio 2022? Ecco legga… - FrancescoMicol6 : @Carlo96446381 Vi sono figure vicino a Putin, non è solo la lega di salvini, che hanno preso soldi e accordi ,com… - LucaFerre4 : @GiusCandela Che la rete ammiraglia del maggiore gruppo concorrente alla Rai mandi in onda certe cose in prima sera… - aleb912 : @OrioliPaolo A me veramente è sembrato che in questi ultimi giorni la RAI in toto si stia riposizionando secondo le… -