La proposta di Fratelli d'Italia in Liguria: sportelli "pro vita" negli ospedali che praticano aborti (Di giovedì 29 settembre 2022) In ogni struttura ospedaliera della Liguria in cui si pratica l'interruzione volontaria di gravidanza ci saranno sportelli "pro vita" gestiti dalle associazioni di volontariato. È questa una delle indicazioni che vi sono all'interno della proposta di legge 71 che Fratelli d'Italia ha redatto lo scorso anno e che ora ha depositato alla Regione Liguria. Più precisamente all'articolo 5. Che recita: «Presso ogni struttura in cui venga praticata l'interruzione volontaria della gravidanza è messo gratuitamente a disposizione, in prossimità del consultorio e/o del reparto di maternità oltre che adeguatamente segnalato al fine di renderlo agevolmente raggiungibile, un idoneo locale per le organizzazioni di volontariato che operino nel settore dell'aiuto alla ...

