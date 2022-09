LA PRIMAVERA OSPITA IL PADOVA | DOPPIA SFIDA CON LA FERALPI PER U17 E U15 (Di giovedì 29 settembre 2022) PRIMAVERA: Pordenone-PADOVA sabato ore 15:00 all’Assi di Cordenons UNDER 19 femminile: Pordenone-Vittorio Veneto sabato ore 16:30 al Don Bosco UNDER 17: FERALPIsalò-Pordenone domenica ore 15:00 a Brescia UNDER 17 femminile: il campionato inizia il 16 ottobre UNDER 16: Pordenone-Trento domenica ore 15:00 allo Sfriso di Sacile UNDER 15: FERALPIsalò-Pordenone domenica ore 15:00 a Brescia UNDER 14: il campionato inizia il 9 ottobre UNDER 13: il campionato inizia il 16 ottobre Powered by WPeMatico Leggi su udine20 (Di giovedì 29 settembre 2022): Pordenone-sabato ore 15:00 all’Assi di Cordenons UNDER 19 femminile: Pordenone-Vittorio Veneto sabato ore 16:30 al Don Bosco UNDER 17:salò-Pordenone domenica ore 15:00 a Brescia UNDER 17 femminile: il campionato inizia il 16 ottobre UNDER 16: Pordenone-Trento domenica ore 15:00 allo Sfriso di Sacile UNDER 15:salò-Pordenone domenica ore 15:00 a Brescia UNDER 14: il campionato inizia il 9 ottobre UNDER 13: il campionato inizia il 16 ottobre Powered by WPeMatico

salento_sud : RT @anchelaste: Ho sempre apprezzato i medici che ti dicono esattamente le cose come stanno. Il mio corpo ospita un intruso, che in primav… - PicenoTime : Ascoli Calcio, la Primavera ospita il Crotone a caccia del secondo successo. Ad Empoli Under 16 e 15… -