La notte del 12, il thriller hitchockiano francese che lascia attaccati al grande schermo (Di giovedì 29 settembre 2022) La metafisica dell'indagine poliziesca. La notte del 12 di Dominik Moll, nelle sale italiane dal 29 settembre, è un film che vi lascerà attaccati al grande schermo dal primo all'ultimo minuto. In un paese vicino a Grenoble, nelle Alpi francesi, durante la notte, a ridosso di un giardinetto, una ragazza che sta rientrando a casa dopo una serata passata da un'amica viene bruciata viva da qualcuno di incappucciato che la chiama per nome gettandole poi addosso dell'alcool. Sarà un gruppo di agenti di polizia giudiziaria ad indagare assiduamente scandagliando ogni possibile pista e sospettato maschile, senza però trovare mai, anche a distanza di tre anni, un colpevole. Tratto dal libro di Pauline Guena – 18.3, Une année a la PJ – il film di Moll, cosceneggiato con Gilles Marchand, si apre subito con una ...

