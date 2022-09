La nostra Ambasciata a Mosca invita gli italiani a lasciare la Russia (Di giovedì 29 settembre 2022) Dopo Usa, Polonia e Bulgaria, che lo avevano fatto ieri, anche la nostra Ambasciata a Mosca ha diramato una nota ufficiale per avvisare gli italiani presenti in Russia di valutare l’opportunità, viste le crescenti tensioni, di lasciare il Paese. L’Ambasciata italiana a Mosca raccomanda ai connazionali presenti in Russia di valutare “se la permanenza sia necessaria e, in caso contrario, di lasciare il Paese” “Considerata la più recente evoluzione del contesto internazionale e la crescente difficoltà nei collegamenti aerei e su strada in uscita dalla Russia, si raccomanda ai connazionali presenti in Russia di valutare se la permanenza sia necessaria e, in caso contrario, di ... Leggi su lanotiziagiornale (Di giovedì 29 settembre 2022) Dopo Usa, Polonia e Bulgaria, che lo avevano fatto ieri, anche laha diramato una nota ufficiale per avvisare glipresenti indi valutare l’opportunità, viste le crescenti tensioni, diil Paese. L’italiana araccomanda ai connazionali presenti indi valutare “se la permanenza sia necessaria e, in caso contrario, diil Paese” “Considerata la più recente evoluzione del contesto internazionale e la crescente difficoltà nei collegamenti aerei e su strada in uscita dalla, si raccomanda ai connazionali presenti indi valutare se la permanenza sia necessaria e, in caso contrario, di ...

