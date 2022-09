"La Meloni votata solo da 7,3 milioni". Formigli tocca il fondo: "Porti rispetto" (Di giovedì 29 settembre 2022) "La prima puntata nell'era Meloni". Inizia così PiazzaPulita il 29 settembre, dove Corrado Formigli attacca ancora Giorgia Meloni: "Sarà lei - esordisce su La7 - con ogni probabilità la prima premier donna". Cosa significa questo? "Che il Partito democratico si limita alle parole e non ai fatti, quote rosa e poi...". Ecco che il conduttore si rivolge successivamente alla leader di Fratelli d'Italia: "Questo significa anche che va al governo un partito che ha ancora la Fiamma". Finita qui? Neanche per sogno, perché Formigli snocciola i numeri: "La Meloni è stata votata da 7,3 milioni su 46 milioni di italiani, quindi abbia rispetto per chi la critica". Nulla di nuovo da PiazzaPulita. D'altronde le puntate contro FdI non sono ... Leggi su liberoquotidiano (Di giovedì 29 settembre 2022) "La prima puntata nell'era". Inizia così PiazzaPulita il 29 settembre, dove Corradoattacca ancora Giorgia: "Sarà lei - esordisce su La7 - con ogni probabilità la prima premier donna". Cosa significa questo? "Che il Partito democratico si limita alle parole e non ai fatti, quote rosa e poi...". Ecco che il conduttore si rivolge successivamente alla leader di Fratelli d'Italia: "Questo significa anche che va al governo un partito che ha ancora la Fiamma". Finita qui? Neanche per sogno, perchésnocciola i numeri: "Laè statada 7,3su 46di italiani, quindi abbiaper chi la critica". Nulla di nuovo da PiazzaPulita. D'altronde le puntate contro FdI non sono ...

