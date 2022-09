La Meloni si è già scordata le emergenze

Leggi su lanotiziagiornale

(Di giovedì 29 settembre 2022) Presidenzialismo, rivisitazione della norma che limita la sovranità del diritto comunitario su quello nazionale e, per non farsi mancare nulla, anche una mezza idea di rafforzare i poteri dei sindaci. Insomma a sentire Francesco Lollobrigida, capogruppo uscente di Fratelli d’Italia alla Camera, la priorità di Giorgia& Co sembra essere quella di rinfrescare la Costituzione piuttosto che affrontare il caro bollette o le questioni internazionali. A sentire il capogruppo uscente di FdI Lollobrigida la priorità di Giorgia& Co sembra essere quella di rinfrescare la Costituzione Del resto, come spiega a La Repubblica, “persino fra i padri costituenti ci fu un dibattito su come scrivere i principi del nostro ordinamento” e quindi è normale nonché logico pensare di dare una sistemata alla Carta, senza “toccare i valori fondanti” su cui è ...