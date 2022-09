La guida dell’ITU agli Stati Uniti Perché è una buona notizia per Internet

Leggi su formiche

(Di giovedì 29 settembre 2022) Nel Palazzo del Parlamento di Bucarest si è deciso il futuro di. I 193 delegati hanno infatti votato per eleggere il nuovo segretario generale dell’International Telecommunication Union (ITU), l’agenzia specializzata per le tecnologie dell’informazione e della comunicazione delle Nazioni Unite. Più che un voto, sembrava essere una sfida ideologica: da una parte la statunitense Doreen Bogdan-Martin, da tre decenni all’interno dell’Agenzia di cui al momento è direttrice del Telecommunication Bureau, dall’altra il russo Rashid Ismailov, ex ministro delle telecomunicazioni, ex vicepresidente di Huawei e dirigente d’alta fascia che ha lavorato anche in Nokia ed Ericsson. Il mondo era chiamato a schierarsi ancora una volta con Washington o con Mosca e, di nuovo, era chiamato a scegliere in base al tradizionale schema offerto dai due Paesi, libertà in opposizione al ...