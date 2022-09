«La guerra non ha il volto di donna, la pace forse sì», dicono Lucia Capuzzi e Alessandro Galassi, direttori artistici del Festival della Missione, dal 29 al 2 ottobre (Di giovedì 29 settembre 2022) La guerra non ha un volto di donna, è il titolo di un libro, che è una pietra miliare, della scrittrice ucraina Svetlana Aleksievi?, premio Nobel per la letteratura nel 2015. «La guerra non ha un volto di donna», ripetono Lucia Capuzzi e Alessandro Galassi, direttori artistici del Festival della Missione, a Milano, dal 29 al 2 ottobre. «Ma forse la pace lo ha». La domanda è aperta, dicono. E per questo sono tanti e bellissimi i «volti di pace» che hanno invitato al Festival, quest’anno. «Donne che hanno scelto di ... Leggi su iodonna (Di giovedì 29 settembre 2022) Lanon ha undi, è il titolo di un libro, che è una pietra miliare,scrittrice ucraina Svetlana Aleksievi?, premio Nobel per la letteratura nel 2015. «Lanon ha undi», ripetonodel, a Milano, dal 29 al 2. «Malalo ha». La domanda è aperta,. E per questo sono tanti e bellissimi i «volti di» che hanno invitato al, quest’anno. «Donne che hanno scelto di ...

ladyonorato : Il “paese democratico” per cui l’intera UE sta entrando in un’economia di guerra (e forse guerra totale) non permet… - BelpietroTweet : Sbagliare i non togati da eleggere al Csm consegnerebbe al partito delle toghe di sinistra il solito immenso potere… - ladyonorato : Intanto ieri, nella Repubblica Ceca, si sono ripetute le manifestazioni contro la guerra e le sanzioni alla Russia… - Lacasespoglia : @salvinimi Non ho capito...?????? Tipo 'Giorno del satellite'... 'Giorno di guerra'... ' Giorno dell' argento vivo'...… - giordi63 : RT @Lukyluke311: ???? Cremlino: vicino a NordStream c'erano molte più navi e aerei della NATO di chiunque altro. Queste navi da guerra ???? no… -