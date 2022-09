La gaffe di Biden: “Dov’è Jackie?” Ma la deputata Jackie Walorski è morta ad agosto | VIDEO (Di giovedì 29 settembre 2022) Sta facendo parlare molto la nuova gaffe di Joe Biden. Il presidente USA infatti durante un intervento pubblico ha evocato una deputata repubblicana, Jackie Walorski, che però era deceduta ad agosto. Biden: “Jackie? Where’s Jackie?” She’s dead, Mr. President. Rep. Jackie Walorski was killed in a car accident. Someone get this man some help. pic.twitter.com/5w5Jt5RjKY — toddstarnes (@toddstarnes) September 28, 2022 La gaffe di Biden: “Dov’è Jackie?” Ma la deputata Jackie Walorski è ... Leggi su nextquotidiano (Di giovedì 29 settembre 2022) Sta facendo parlare molto la nuovadi Joe. Il presidente USA infatti durante un intervento pubblico ha evocato unarepubblicana,, che però era deceduta ad: “? Where’s?” She’s dead, Mr. President. Rep.was killed in a car accident. Someone get this man some help. pic.twitter.com/5w5Jt5RjKY — toddstarnes (@toddstarnes) September 28, 2022 Ladi: “?” Ma laè ...

