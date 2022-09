La filiera bovina, un'eccellenza del Made in Italy (Di giovedì 29 settembre 2022) Una filiera che rappresenta più del 4 per cento del fatturato del comparto agroalimentare italiano, per un valore di oltre 6 miliardi di euro, e che vede coinvolti oltre 230mila addetti in 135 mila ... Leggi su notizie.tiscali (Di giovedì 29 settembre 2022) Unache rappresenta più del 4 per cento del fatturato del comparto agroalimentare italiano, per un valore di oltre 6 miliardi di euro, e che vede coinvolti oltre 230mila addetti in 135 mila ...

Affaritaliani : La filiera bovina, un'eccellenza del Made in Italy - Agricolae1 : @ASSOCARNI, filiera bovina nel segno della qualità e sostenibilità, ma Ue mette a rischio settore. VIDEOINTERVISTE… - Agricolae1 : @ASSOCARNI, @L_Scordamaglia: Filiera #bovina ha ruolo positivo su #ambiente. Ue non può smantellare produzione, aff… - Itafoodtoday : Filiera bovina: eccellenza del Made in Italy ma politiche Ue mettono a rischio il settore - ascochita : RT @HuffPostItalia: Assocarni: 'Le regole Ue mettono a rischio la filiera bovina italiana che vale sei miliardi' -