La Faz: nella stagione 2021-22 gli infortuni sono costati 610 milioni di euro ai club europei (Di giovedì 29 settembre 2022) Su La Faz un focus sugli infortuni nel calcio. Il numero di giocatori infortunati nei cinque maggiori campionati europei è aumentato vertiginosamente. E questo, scrive La Faz, ha un costo molto alto per i club. Quanto è economicamente ragionevole l’approccio prevalente, ovvero quello di ottenere maggiori profitti attraverso più partite? In Bundesliga attualmente gli infortunati sono 59. Il broker assicurativo britannico Howden ha esaminato in uno studio l’importanza economica degli infortuni per i club ed è giunto alla conclusione che gli infortuni, nella stagione 2021-22, sono costati 610 milioni di euro ai club dei cinque maggiori ... Leggi su ilnapolista (Di giovedì 29 settembre 2022) Su La Faz un focus suglinel calcio. Il numero di giocatori infortunati nei cinque maggiori campionatipei è aumentato vertiginosamente. E questo, scrive La Faz, ha un costo molto alto per i. Quanto è economicamente ragionevole l’approccio prevalente, ovvero quello di ottenere maggiori profitti attraverso più partite? In Bundesliga attualmente gli infortunati59. Il broker assicurativo britannico Howden ha esaminato in uno studio l’importanza economica degliper ied è giunto alla conclusione che gli-22,610diaidei cinque maggiori ...

mvcalcio : RT @napolista: La Faz: nella stagione 2021-22 gli infortuni sono costati 610 milioni di euro ai club europei Il quotidiano riporta i dati… - napolista : La Faz: nella stagione 2021-22 gli infortuni sono costati 610 milioni di euro ai club europei Il quotidiano riport… - DanieleDann1 : ?? #Germania, update: L'#esplosione avvenuta a #Halle ha avuto origine nella toilette ferendo gravemente 2 ragazze e… - MaranAlessandro : Se la libertà è in pericolo in un paese dell'UE, allora si deve intervenire ma in Italia finora non ci sono indizi,… -