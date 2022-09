ilpost : La confusa assegnazione del seggio di Umberto Bossi in parlamento -

Il Fatto Quotidiano

Quella che si conclude è stata una legislatura piuttostosulle politiche a favore della ... mentre si segnalano i soliti ritardi nell'degli insegnanti di sostegno, precarietà e ...Presto la battaglia fra offerta e domanda d i acciaio inox potrebbe diventare molto, per un contrasto fra un calo dell'offerta che viene ad affrontare, nello stesso tempo, ...in, ... Il braccio destro della Regina Elisabetta Uno 007: chi è Andrew Parker e cosa fa il ‘vero James… Isolamento, scarsità di servizi domiciliari, centri di riabilitazione chiusi per mesi: l’assistenza delle persone fragili è sempre più spesso lasciata a carico delle famiglie ...