La carica dei 101 manager pubblici per far ripartire i colossi dell'Italia, prima sfida del governo Meloni (Di giovedì 29 settembre 2022) Supera, e di molto, quota 100 il numero delle poltrone che 'scottano' e che saranno al centro della partita dei rinnovi al vertice delle grandi aziende partecipate dallo Stato. Da Eni a Enel, da Leonardo a Poste, con l'approvazione dei bilanci 2022 andranno in scadenza consigli di amministrazione e collegi sindacali di alcune delle maggiori società pubbliche. prima di tutto le sei quotate: Enav (l'ad Paolo Simioni al primo mandato, dal 2020), Enel (l'ad Francesco Starace al terzo mandato, dal 2014), Eni (l'ad Claudio Descalzi al terzo mandato, dal 2014), Leonardo (l'ad Alessandro Profumo al secondo mandato, dal 2017), Poste Italiane (l'ad Matteo Del Fante al secondo mandato, dal 2017), Terna (l'ad Stefano Donnarumma al secondo mandato, dal 2017). Secondo i calcoli elaborati dal centro studi Comar, soltanto per queste sei società, si prevede la nomina di poco meno di ...

