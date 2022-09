La biennale dello Stretto | da domani la rassegna tra Sicilia e Calabria

(Di giovedì 29 settembre 2022) Un think tank cui collabora anche il network di Gazzetta del Sud, che racconterà quotidianamente l'evento con speciale attenzione, sui suoi canali cartacei e digitali, contribuendo alla strategia di ...

letteraemme_ : La Biennale dello Stretto, il programma della prima edizione - citynowit : Disponibile il servizio navetta gratuito. I dettagli - Strill_it : Ordine degli Architetti di Reggio Calabria. Eventi formativi in programma con La Biennale dello Stretto e servizio… - Strill_it : La “Biennale dello Stretto” verrà inaugurata a Campo Calabro presso il Forte Batteria Siacci - artdealeronline : RT @Euro_comunica: Prima edizione della Biennale dello Strettoù -

"LaStretto - Prima Mostra internazionale di Arte, Architettura, Paesaggio, Scrittura, Video, FotografiaStretto", che si apre domani tra Calabria e Sicilia, è un progetto ...... una conferenza - dibattito sull'arte del riciclo e il riciclo nell'arte, tenuta da Rodolfo Lacquaniti (artista, creatore del Giardino 'Viaggio di ritorno' e della rassegna 'Lascarto',...MESSINA. Dal 30 settembre al 15 dicembre prossimo si terrà la prima edizione de La Biennale dello Stretto. L’evento nasce da un progetto di ricerca, analisi e indagine del territorio mediterraneo svil ...Noi e terze parti selezionate utilizziamo cookie o tecnologie simili per finalità tecniche e, con il tuo consenso, anche per altre finalità come specificato nella cookie policy. Il rifiuto del consens ...