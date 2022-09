Kylie Jenner | che silhouette alle sfilate parigine

Leggi su lookdavip.tgcom24

(Di giovedì 29 settembre 2022) Coprire è il nuovo mostrare. Potremmo riassumere così un trend che in questi mesi sta piacendo moltofamose, Kardashian-in primis. I look iper-coprenti realizzati da Balenciaga per Kim Kardashian (sbircia QUI), hanno fatto il giro del mondo ma la sorellinanon sta certo a guardare. E’ questo il mood che ha scelto per la sfilata di Acne. Pipistrello futuristicoda Acneè a Parigi per la fashion week. La più giovane e la più ricca delle sorelle della nota famiglia americana partecipa a pochissimi eventi selezionati e non perde occasione per farcelo sapere. Per lo show di Acne,ha optato per il total white. L’abito bianco con ampie maniche a pipistrello la copriva dal collo ai piedi. Il tessuto è tanto ma ...