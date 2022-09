Kovacevic: 'Allegri guarda Stojkovic: Vlahovic e Kostic sono grandi insieme' (Di giovedì 29 settembre 2022) Indovinello: centravanti serbo d'area di rigore, maglia della Juve, non si chiama Dusan. Chi è? I più bravi (e i meno giovani…) ci saranno arrivati. Darko Kovacevic è stato due anni in ... Leggi su gazzetta (Di giovedì 29 settembre 2022) Indovinello: centravanti serbo d'area di rigore, maglia della Juve, non si chiama Dusan. Chi è? I più bravi (e i meno giovani…) ci saranno arrivati. Darkoè stato due anni in ...

sportli26181512 : Kovacevic: 'Allegri guarda Stojkovic: Vlahovic e Kostic sono grandi insieme': Kovacevic: 'Allegri guarda Stojkovic:… - ZonaBianconeri : RT @MondoBN: KOVACEVIC: “Vlahovic alla Juve non è stato servito a do - MondoBN : KOVACEVIC: “Vlahovic alla Juve non è stato servito a do - ilbianconerocom : Kovacevic: 'Allegri, fai come Stojkovic. Vlahovic ha sofferto d’ansia da prestazione. Kostic? Avrei pagato oro...'… - junews24com : Kovacevic: «Altro Vlahovic con la Serbia. Juve? Sono certo che...» - -