Khosta - 2, nuovo virus dei pipistrelli scoperto in Russia: può infettare (peggio del Covid) l'uomo (Di giovedì 29 settembre 2022) Può infettare le cellule umane con facilità ed è in grado di resistere ai vaccini anti - Covid attualmente disponibili. Il virus, simile al Sars - CoV - 2, è stato rilevato in un pipistrello russo . È ... Leggi su leggo (Di giovedì 29 settembre 2022) Puòle cellule umane con facilità ed è in grado di resistere ai vaccini anti -attualmente disponibili. Il, simile al Sars - CoV - 2, è stato rilevato in un pipistrello russo . È ...

NotizieNews2 : Khosta-2, scoperto un nuovo virus dei pipistrelli in Russia: potrebbe infettare le cellule umane… - Alise0 : RT @paolodune: In Russia è stato scoperto un nuovo coronavirus dei pipistrelli, che è stato chiamato Khosta-2, e che può infettatare gli um… - uncletomablogZ : RT @paolodune: In Russia è stato scoperto un nuovo coronavirus dei pipistrelli, che è stato chiamato Khosta-2, e che può infettatare gli um… - _Lamolisana : RT @paolodune: In Russia è stato scoperto un nuovo coronavirus dei pipistrelli, che è stato chiamato Khosta-2, e che può infettatare gli um… - paolodune : In Russia è stato scoperto un nuovo coronavirus dei pipistrelli, che è stato chiamato Khosta-2, e che può infettata… -