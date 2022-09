Kanye West cambia foto profilo su Instagram e mette quella dell’ex suocera Kris Jenner: ecco perché (Di giovedì 29 settembre 2022) Kanye West cambia foto profilo su Instagram. Fin qui tutto normale, se non fosse che Kanye ha sostituito il suo bollino nero con una foto di Kris Jenner, la sua ex suocera, nonché oggetto — negli ultimi due mesi — del suo odio social. Ma, quali sono state le motivazioni del suo cambiamento? Leggi anche: Met Gala, tutti i look delle star: come erano vestiti Fedez e Chiara Ferragni Kanye West cambia foto profilo su Ingram: il motivo A ben guardare, non si tratta dell’annesimo attacco bensì di una riconciliazione, di una dimostrazione di affetto e rispetto nei confronti dell’ex ... Leggi su ilcorrieredellacitta (Di giovedì 29 settembre 2022)su. Fin qui tutto normale, se non fosse cheha sostituito il suo bollino nero con unadi, la sua ex, nonché oggetto — negli ultimi due mesi — del suo odio social. Ma, quali sono state le motivazioni del suomento? Leggi anche: Met Gala, tutti i look delle star: come erano vestiti Fedez e Chiara Ferragnisu Ingram: il motivo A ben guardare, non si tratta dell’annesimo attacco bensì di una riconciliazione, di una dimostrazione di affetto e rispetto nei confronti...

CorriereCitta : Kanye West cambia foto profilo su Instagram e mette quella dell’ex suocera Kris Jenner: ecco perché - softglxm : Kanye West con la propic di Kris Jenner su instagram mi ha fatto volare - simona_bozzo : Vorrei avere la stessa fantasia di Kanye West durante i miei break down. OGNI VOLTA MI FA VOLARE ? #TheKardashians - MarquezineIt : RT @halluciting: bruna marquezine: aparecendo no story do kanye west bolsonara: aparecendo no story da policia federal - djamantvi : Riaprirei i manicomi solo per kanye west vi giuro -