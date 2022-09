Juventus | salti di gioia per Allegri | sei buoni motivi per cambiare rotta

Leggi su serieanews

(Di giovedì 29 settembre 2022), buone notizie per Maxdopo la sosta per le Nazionali: adesso ci sono seiin più per tornare a vincere. Ladi Massimilianoè al lavoro per ripartire col piede giusto. Gli ultimi risultati raccolti dai bianconeri in campionato ed in Champions League non lasciano felici i tifosi, autori di Questo articolo è comparso nella sua versione originale, prima sul sito SerieAnews.com Tutte le Notizie della Serie A.