Juventus, Pogba: “Sto lavorando per ritornare al top” (Di giovedì 29 settembre 2022) Juventus Pogba- La Juventus si sta allenando in maniera molto intensa a Vinovo, nel mirino la gara contro il Monza. Il centrocampista della Juventus, Paul Pogba, ha rilasciato un’intervista a GQ dove ha parlato del rientro vicino in campo e dei prossimi obiettivi. Ecco di seguito, le parole del Francese ex Manchester United: Sul ritorno alla Juventus: “Io voglio giocare sempre, e voglio dare il massimo. E dentro di me so che questa maglia è speciale, tira fuori il mio meglio. Abbiamo costruito una bella storia con questa squadra, che non ho mai dimenticato anche quando sono andato via dalla Juve. Tornare qua per me è sempre un motivo di spinta, di stimolo a fare bene. Non ho mai avuto dubbi che questo fosse il mio posto”. Sull’infortunio: “Mi piace affrontare le sfide del calcio e ... Leggi su seriea24 (Di giovedì 29 settembre 2022)- Lasi sta allenando in maniera molto intensa a Vinovo, nel mirino la gara contro il Monza. Il centrocampista della, Paul, ha rilasciato un’intervista a GQ dove ha parlato del rientro vicino in campo e dei prossimi obiettivi. Ecco di seguito, le parole del Francese ex Manchester United: Sul ritorno alla: “Io voglio giocare sempre, e voglio dare il massimo. E dentro di me so che questa maglia è speciale, tira fuori il mio meglio. Abbiamo costruito una bella storia con questa squadra, che non ho mai dimenticato anche quando sono andato via dalla Juve. Tornare qua per me è sempre un motivo di spinta, di stimolo a fare bene. Non ho mai avuto dubbi che questo fosse il mio posto”. Sull’infortunio: “Mi piace affrontare le sfide del calcio e ...

