Juventus, Pogba: «Questo è il mio posto. A Manchester non è andata come volevo» (Di giovedì 29 settembre 2022) Paul Pogba, centrocampista della Juventus, ha rilasciato una lunga intervista ai microfoni di GQ: le sue dichiarazioni Paul Pogba è stato intervistato dai microfoni di GQ. Ecco le parole del centrocampista della Juventus. LE PAROLE – «A me piace pensare e dire che è il mio cuore che ha fatto la scelta. Era anche forse il momento giusto per tornare qua. Gli ultimi tre anni a Manchester, condizionati anche dagli infortuni, non sono andati come volevo, non è un mistero. Ho pensato che se a Questo aggiungevamo il fatto che anche la Juve arriva da due anni in cui non ha vinto lo scudetto, era una bella sfida per entrambi. E forse era il momento giusto per ritrovarci e provare a riprenderci il posto che ci spetta, a me e alla Juve. E ... Leggi su calcionews24 (Di giovedì 29 settembre 2022) Paul, centrocampista della, ha rilasciato una lunga intervista ai microfoni di GQ: le sue dichiarazioni Paulè stato intervistato dai microfoni di GQ. Ecco le parole del centrocampista della. LE PAROLE – «A me piace pensare e dire che è il mio cuore che ha fatto la scelta. Era anche forse il momento giusto per tornare qua. Gli ultimi tre anni a, condizionati anche dagli infortuni, non sono andati, non è un mistero. Ho pensato che se aaggiungevamo il fatto che anche la Juve arriva da due anni in cui non ha vinto lo scudetto, era una bella sfida per entrambi. E forse era il momento giusto per ritrovarci e provare a riprenderci ilche ci spetta, a me e alla Juve. E ...

JuvMania : ??? #Pogba a @GQitalia: «Era il momento giusto per tornare alla #Juventus. Gli ultimi 3 anni a #Manchester non sono… - Cucciolina96251 : RT @LucaFioretti13: #Pogba a GQ: «Era il momento giusto per tornare alla #Juventus, per ritrovarci e provare a riprenderci il posto che ci… - ZonaBianconeri : RT @LucaFioretti13: #Pogba a GQ: «Era il momento giusto per tornare alla #Juventus, per ritrovarci e provare a riprenderci il posto che ci… - ZonaBianconeri : RT @Eurosport_IT: La scelta giusta per entrambi? ?? Leggi le dichiarazioni: - ZonaBianconeri : RT @CalcioNews24: #Pogba ha parlato del suo ritorno alla #Juventus ??? -