Juventus | Pogba | “Fatta scelta di cuore | momento giusto per riprenderci ciò che ci spetta”

"A me piace pensare e dire che è il mio cuore che ha fatto la scelta. Era anche forse il momento giusto per tornare qua: gli ultimi tre anni al Manchester United, complici anche gli infortuni, non sono andati come avrei voluto, e anche la Juventus viene da due anni senza aver vinto lo scudetto. È una bella sfida per entrambi, ci siamo ritrovati per provare a riprenderci ciò che ci spetta, e di tornare a vincere". Queste le parole di Paul Pogba a GQ Italia, nel numero in edicola da oggi. Il centrocampista francese è tornato a Torino dopo l'esperienza in Inghilterra: "Quando sono andato al Manchester United, sentivo di dovermi prendere responsabilità che qui non avevo, perché c'erano Buffon, Barzagli, Bonucci e Chiellini. Ora sento che sono io quel tipo ...

